На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач раскрыла, можно ли полностью избавиться от заикания

Врач Демьяновская: универсального способа лечения заикания не существует
true
true
true
close
Shutterstock

Универсального способа избавления от заикания не существует, однако сочетание логопедических техник, специальных устройств, улучшающих плавность речи, правильного дыхания и психологической поддержки дает хорошие результаты. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

К слову, как пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов, заикание, равно как фобии и другие нервные расстройства, может быть следствием сильного испуга.

«Полностью избавиться от заикания, особенно если оно вызвано структурными повреждениями головного мозга, не всегда возможно. Однако значительно улучшить речь, повысить ее плавность — вполне достижимая цель», — отметила Демьяновская.

Некоторым людям, по ее словам, помогают альтернативные методы, такие как гипноз, акупунктура, йога и медитация.

22 октября отмечается Международный день заикающихся людей. Православная церковь в эту дату чтит память Иакова Алфеева, одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Какие еще праздники и памятные события приходятся на 22 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее родителям объяснили, почему чтение вслух полезно для ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами