Врач раскрыла, можно ли полностью избавиться от заикания

Универсального способа избавления от заикания не существует, однако сочетание логопедических техник, специальных устройств, улучшающих плавность речи, правильного дыхания и психологической поддержки дает хорошие результаты. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

К слову, как пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов, заикание, равно как фобии и другие нервные расстройства, может быть следствием сильного испуга.

«Полностью избавиться от заикания, особенно если оно вызвано структурными повреждениями головного мозга, не всегда возможно. Однако значительно улучшить речь, повысить ее плавность — вполне достижимая цель», — отметила Демьяновская.

Некоторым людям, по ее словам, помогают альтернативные методы, такие как гипноз, акупунктура, йога и медитация.

