22 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

22 октября отмечают профессиональный праздник финансисты, отвечающие за распределение средств в армии России. В мире говорят о важности поддержки заикающихся людей и пишут «капслоком». Православная церковь в этот день чтит память Иакова Алфеева, одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Какие еще праздники и памятные события отмечают 22 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 22 октября

День финансово-экономической службы ВС РФ

Основателем этой службы можно считать Петра I. Он учредил должность генерал-комиссара, отвечавшего за финансовое обеспечение войск. Тогда же были введены первые оклады за службу в регулярной армии, их устанавливали в зависимости от должностного положения, звания и рода войск. Современная история службы ведет отсчет с 22 октября 1918 года, когда приказом Реввоенсовета было утверждено «Положение о финансовом отделе» при Наркомвоене. К этой дате и приурочен профессиональный праздник военных финансистов, учрежденный в 2015 году указом президента.

День белых журавлей

Этот день памяти связан со стихотворением Расула Гамзатова «Журавли», которое в музыкальном исполнении стало реквиемом по павшим воинам. Им же и посвящена сегодняшняя дата. Она зародилась в Дагестане, на родине поэта, а по прошествии лет получила международное значение — ЮНЕСКО включило его в свой календарь памятных событий. В этот день традиционно проводят возложения цветов к мемориалам и литературные вечера, а также запускают в небо бумажных журавликов как знак мира и скорби по погибшим военным.

Международный день заикающихся людей

Этот день был учрежден в 1998 году по инициативе Международной ассоциации заикающихся людей (International Stuttering Association, ISA). Его главные цели — развеять стигму вокруг этого речевого нарушения, поддержать тех, кто с ним живет, и привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются заикающиеся люди. Важной частью этой даты является поддержка со стороны известных людей — актеров, политиков и медийных персон, которые рассказывают о своем опыте борьбы с заиканием. Их пример доказывает, что это нарушение речи — не препятствие для успешной карьеры и полноценной жизни.

Международный день клавиши Caps Lock

Этот неформальный праздник возник благодаря шутке американского пользователя Дерека Арнольда, предложившего в 2000 году целый день использовать только заглавные буквы. При этом Caps Lock считается одной из самых спорных клавиш: многие считают ее избыточной, поскольку то же самое можно делать с помощью Shift. В начале 2000-х даже проводились конкурсы на лучший дизайн клавиатуры без этой клавиши. Однако в русскоязычной цифровой культуре Caps Lock нашла свою нишу — ее часто используют для передачи сильных эмоций, превращая техническую функцию в инструмент экспрессии.

Международный день психофизики (День Фехнера)

Праздник назван в честь Густава Теодора Фехнера — немецкого ученого, стоявшего у истоков психофизики. 22 октября 1850 года он сформулировал ключевую идею о связи между физическими стимулами и психическими ощущениями, что заложило методологическую основу для всей экспериментальной психологии. Психофизика, изучающая реакции организма на внешние стимулы, считается одной из самых строгих психологических областей, а сегодняшний день — профессиональным праздником специалистов этой науки.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 22 октября в других странах

День вомбата — Австралия. Праздник посвящен сумчатому норному млекопитающему, чьи кубические экскременты стали предметом научных исследований. В этот день защитники природы напоминают: из-за разрушения среды обитания вомбаты становятся уязвимыми, хотя их норы служат убежищем для десятков других видов во время лесных пожаров.

Фестиваль Солнца в Абу-Симбеле — Египет. Событие проходит дважды в год — в феврале и октябре — и приурочено ко дню коронации и ко дню рождения фараона Рамзеса II. В этот день на рассвете лучи солнца проникают в скальный храм, чтобы на 12 минут осветить внутренние статуи фараона и богов, создавая иллюзию улыбки Рамзеса. Из-за огромного числа зрителей перед храмом устанавливают экраны для прямой трансляции, а праздник завершается костюмированными шоу и лазерной проекцией на стены древнего святилища.

Религиозные праздники 22 октября

День памяти апостола Иакова Алфеева

Иаков Алфеев — один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, упоминаемый в списках учеников в трех Евангелиях. Согласно церковному преданию, он был братом евангелиста Матфея и, подобно ему, до призвания Христом служил мытарем (сборщиком налогов). Сведения о его жизни и миссионерском пути очень скудны и противоречивы. Разные источники указывают на различные обстоятельства его смерти: по одной версии, он был распят в египетском городе Острацине, по другой — побит камнями в Мармарике.

Мощи, почитаемые как останки апостола Иакова, хранятся в нескольких храмах: в римской базилике Двенадцати Апостолов (хотя существует мнение, что они могут принадлежать Иакову, брату Господню), в соборах Бари и Венеции, а также в афонских монастырях. В 1857 году в московский храм Положения Ризы Господней была передана икона с вложенной в нее лобной костью, почитаемой как реликвия апостола.

22 октября Русская православная церковь вспоминает: • преподобного Андроника и жену его Афанасию;

• праведных Авраама праотца и племянника его Лота;

• мучеников Еввентия (Иувентина) и Максима воинов;

• святую Поплию исповедницу, диаконису Антиохийскую;

• преподобного Петра Галатийского.



Совершается празднование Корсунской Иконы Божьей Матери.

Народные праздники и приметы 22 октября

Яков Дровопилец

Со дня Якова (или Иакова, так как в этот день чтили апостола Иакова Алфеева) в деревнях можно было приступать к заготовке дров на зиму. Считалось, что заготовленные в этот период поленья лучше и жарче горят. С этим днем связывали ключевую погодную примету: если на Якова выпадал первый снег, то через 40 дней ждали настоящую зиму с морозами, а вот иней на деревьях предсказывал затяжную слякотную осень.

Приметы

У кого на 22 октября накрыт богатый стол, тот проведет зиму без лишений и бед.

22 октября не стоит браться за новые дела и подписывать важные документы, есть риск быть обманутым.

На Якова лучше не начинать новые отношения, можно быстро разойтись.

В гости следует идти с подарками или гостинцами, чтобы не навлечь нищету.

Какие исторические события произошли 22 октября

1702 год — русские войска под командованием Петра I взяли штурмом крепость Нотебург (ныне Шлиссельбург или Орешек).



— русские войска под командованием Петра I взяли штурмом крепость Нотебург (ныне Шлиссельбург или Орешек). 1730 год — открыт Ладожский канал, который связал реки Неву и Волхов.



— открыт Ладожский канал, который связал реки Неву и Волхов. 1797 год — французский воздухоплаватель Андре-Жак Гарнерен совершил первый в истории прыжок с парашютом, прыгнув с воздушного шара над Парижем.



— французский воздухоплаватель Андре-Жак Гарнерен совершил первый в истории прыжок с парашютом, прыгнув с воздушного шара над Парижем. 1842 год — ювелир Густав Фаберже открыл мастерскую в Санкт-Петербурге.



— ювелир Густав Фаберже открыл мастерскую в Санкт-Петербурге. 1844 год — сторонники проповедника Уильяма Миллера ждали в этот день Второе пришествие Христа. Несостоявшееся событие вошло в историю как «Великое разочарование».



— сторонники проповедника Уильяма Миллера ждали в этот день Второе пришествие Христа. Несостоявшееся событие вошло в историю как «Великое разочарование». 1878 год — разгромлен центр революционной организации «Земля и воля».



— разгромлен центр революционной организации «Земля и воля». 1909 год — пилот французского происхождения Элиза Дерош совершила первый в истории женский одиночный полет на самолете.

1918 год — Владимир Ленин подал заявление о вступлении в Союз советских журналистов, просьба была удовлетворена.



— Владимир Ленин подал заявление о вступлении в Союз советских журналистов, просьба была удовлетворена. 1919 год — войска большевиков разбили Северо-Западную армию генерала Юденича под Петроградом.



— войска большевиков разбили Северо-Западную армию генерала Юденича под Петроградом. 1922 год — основано авиационное конструкторское бюро Андрея Туполева.



— основано авиационное конструкторское бюро Андрея Туполева. 1952 год — еврейская Тора впервые издана на английском языке.



— еврейская Тора впервые издана на английском языке. 1957 год — гаитянский диктатор Франсуа Дювалье пришел к власти.

1964 год — писатель и философ Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии по литературе.



— писатель и философ Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии по литературе. 1969 год — группа Led Zeppelin выпустила альбом Led Zeppelin II, который стал первым по продажам в Великобритании и США и прервал гегемонию The Beatles.



— группа Led Zeppelin выпустила альбом Led Zeppelin II, который стал первым по продажам в Великобритании и США и прервал гегемонию The Beatles. 1982 год — в США вышел фильм «Рэмбо: Первая кровь» с Сильвестром Сталлоне.



— в США вышел фильм «Рэмбо: Первая кровь» с Сильвестром Сталлоне. 1987 год — Иосиф Бродский был удостоен Нобелевской премии по литературе.

2012 год — велогонщик Лэнс Армстронг официально лишен семи титулов победителя Tour de France после расследования о применении допинга.



— велогонщик Лэнс Армстронг официально лишен семи титулов победителя Tour de France после расследования о применении допинга. 2022 год — Джорджа Мелони стала первой женщиной, возглавившей правительство Италии.

Дни рождения и юбилеи 22 октября

В 1811 году родился Ференц Лист — венгерский композитор и пианист.



— венгерский композитор и пианист. В 1844 году родилась Сара Бернар (настоящее имя Генриет Розин Бернар) — французская актриса, которую называли самой успешной в Голливуде.



(настоящее имя Генриет Розин Бернар) — французская актриса, которую называли самой успешной в Голливуде. В 1870 году родился Иван Бунин — русский писатель, лауреат Нобелевской премии.



— русский писатель, лауреат Нобелевской премии. В 1899 году родился Николай Боголюбов — актер театра, кино и дубляжа, народный артист РСФСР.



— актер театра, кино и дубляжа, народный артист РСФСР. В 1913 году родился Бао Дай — последний император Вьетнама.



— последний император Вьетнама. В 1913 году родился Роберт Капа — американский фотодокументалист венгерского происхождения, основоположник военной фотографии.



— американский фотодокументалист венгерского происхождения, основоположник военной фотографии. В 1917 году родилась Джоан Фонтейн — актриса, звезда фильмов Альфреда Хичкока, обладательница премии «Оскар».



— актриса, звезда фильмов Альфреда Хичкока, обладательница премии «Оскар». В 1926 году родился Спартак Мишулин — актер театра и кино, народный артист РСФСР, Саид из «Белого солнца пустыни».



— актер театра и кино, народный артист РСФСР, Саид из «Белого солнца пустыни». В 1929 году родился Лев Яшин — советский футбольный вратарь, чемпион Европы.

Кто отмечает день рождения

87 лет исполняется Кристоферу Ллойду — обладателю трех премий «Эмми», звезде фильма «Назад в будущее».



— обладателю трех премий «Эмми», звезде фильма «Назад в будущее». 82 года исполняется Катрин Денев (настоящее имя Катрин Фабьен Дорлеак) — французской актрисе, обладательнице премии «Сезар».



(настоящее имя Катрин Фабьен Дорлеак) — французской актрисе, обладательнице премии «Сезар». 73 года исполняется Джеффу Голдблуму — американскому киноактеру, доктору Яну Малкольму из «Парка Юрского периода».



— американскому киноактеру, доктору Яну Малкольму из «Парка Юрского периода». 63 года исполняется Бобу Оденкерку — актеру, режиссеру, звезде сериала «Лучше звоните Солу».



— актеру, режиссеру, звезде сериала «Лучше звоните Солу». 59 лет исполняется Татьяне Овсиенко — советской и российской певице, заслуженной артистке России.



— советской и российской певице, заслуженной артистке России. 55 лет исполняется Александру Демидову — актеру театра и кино, одному из основателей театра «Квартет И».