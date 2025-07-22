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Родителям объяснили, почему чтение вслух полезно для ребенка

Педагог-Тихонова: чтение вслух развивает чувство интонации у ребенка
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Регулярное чтение вслух развивает интонацию, тембр и паузы в речи. Об этом в беседе с РИАМО сообщила учитель-дефектолог Центра реабилитации и образования № 7 Департамента труда и социальной защиты населения Олеся Тихонова.

К слову, как отмечала в интервью газете «Известия» педагог, психолог, драматург, член правления Российского детского фонда Татьяна Шишова, совместное чтение — это не просто полезная привычка, а важнейший элемент развития эмоционального интеллекта и детско-родительских отношений. В такие моменты возникает живой диалог, обсуждение, совместное переживание.

«Помимо тренировки мышц, дыхания и развития коммуникации, чтение вслух помогает ставить интонацию и экспрессию. Чтобы сделать речь более живой и убедительной, логопеды и педагоги учат, как использовать паузы, изменять громкость и тембр голоса», — продолжила Тихонова.

Кроме того, по ее словам, регулярное чтение вслух помогает избавиться от проблем с артикуляцией, таких как шепелявость, картавость, заикание.

Клинический психолог, нейропсихолог, старший преподаватель, научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Светлана Колобова до этого говорила, что чтение книг позволяет людям снизить риск развития деменции и повысить эмоциональный интеллект.

Она уточнила, что такая сложная когнитивная деятельность задействует рабочую память, внимание и воображение. Более того, если в момент чтения происходит сопереживание героям, это помогает развить эмоциональный интеллект.

Ранее ученые выяснили, что происходит в мозге во время чтения.

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