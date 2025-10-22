На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы правила, которые помогут избежать боли при ношении каблуков

marekfromrzeszow/Shutterstock/FOTODOM

Выбор правильной высоты каблука поможет избежать боли и неприятных ощущений. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, высота выше 7-8 см будет переносить вес на плюсну, из-за чего пострадают «подушечки» стопы, колени и поясница. Поэтому в офис и на прогулку лучше выбирать устойчивую обувь на каблуке в 4-6 см. Кроме того, специалисты советуют чередовать каблуки с обувью на плоской подошве.

«Если боль в плюсне не проходит более 72 часов, пальцы «немеют», появляются «шишки» на большом пальце или выраженные отеки — не героизируйте. Ортопед/флеболог поможет скорректировать стельки и исключить воспаления сосудов. При варикозной сетке добавьте компрессионный трикотаж на день с высоким стоянием», — добавили в сообщении.

Профессор, доктор медицинских наук, хирург Андрей Шестаков до этого говорил, что постоянное ношение обуви на высоком каблуке может навредить здоровью ног, поскольку организм человека рассчитан на равномерное распределение нагрузки. По его словам, от этого страдают стопы, суставы, связки и пальцы, при ежедневном ношении туфель появляется риск развития хронических болей и изменения походки.

Ранее в ГД предложили запретить авиакомпаниям требовать от стюардесс носить каблуки.

