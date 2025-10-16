На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Профессор рассказал, чем опасно постоянное ношение обуви на каблуке

Профессор Шестаков: постоянное ношение обуви на каблуке может навредить стопам
Pexels

Постоянное ношение обуви на высоком каблуке может навредить здоровью ног, поскольку организм человека рассчитан на равномерное распределение нагрузки. Об этом Pravda.Ru рассказал профессор, доктор медицинских наук, хирург Андрей Шестаков.

По его словам, от этого страдают стопы, суставы, связки и пальцы, при ежедневном ношении туфель появляется риск развития хронических болей и изменения походки.

«Совсем плоская подошва также не является оптимальным вариантом. Все зависит от формы стопы и анатомических особенностей. Нет универсального критерия, но важно подбирать обувь, которая удобна именно вам. Красиво, когда женщина надевает каблуки — осанка меняется, походка становится легче, но нельзя проводить весь день на шпильках», — отметил Шестаков.

Врач добавил, что неудобная обувь может также деформировать первый палец на ноге.

Врач-травматолог, ортопед и остеопат Константин Терновой до этого говорил, что неправильный выбор обуви грозит развитием проблем со стопами и суставами. Он отметил, что опасность представляют варианты на плоской подошве, например балетки или кеды. Они не обладают амортизирующими свойствами, что приводит к повышенной ударной нагрузке на суставы при ходьбе или беге.

Ранее в ГД предложили запретить авиакомпаниям требовать от стюардесс носить каблуки.

