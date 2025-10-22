На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Симоньян раскрыла подробности о первом курсе химиотерапии

Симоньян заявила, что прошла первый курс химиотерапии по ОМС
true
true
true
close
Предоставлено RT

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что прошла первый курс химиотерапии.

По ее словам, процедура проводилась в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

Первую химию я прошла вчера. Это был крайний срок, я специально просила отложить до крайнего приемлемого срока, чтобы успеть в нормальном состоянии провести юбилей РТ с участием Верховного. К тому же должно было всяко пройти время, чтобы зажила отрезанная грудь», — заявила она.

Симоньян сообщила, что ей нужно будет пройти еще неизвестное количество химиотерапий, а затем начать лучевую терапию. Журналистка подчеркнула, что ее лечение не может стоить 8 млн рублей, потому что оно оказывается бесплатно по ОМС.

22 сентября Симоньян в своем Telegram-канале написала, что проходит лечение от рака. Она подчеркнула, что в скором времени начнет появляться на публике в париках, и в шутку предложила подписчикам вместе выбирать, какой ей больше всего подходит.

Впервые о том, что у нее выявили «серьезное, пугающее» заболевание, Симоньян рассказала в начале сентября в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Тогда она не стала раскрывать диагноз, но поделилась, что 8 сентября ей предстоит операция. 9 сентября главный редактор RT заявила, что ей сделали операцию и что она уже «вышла из наркоза».

Ранее сотрудники СК РФ завершили расследование дела о подготовке покушения на Симоньян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами