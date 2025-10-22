Симоньян раскрыла подробности о первом курсе химиотерапии

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что прошла первый курс химиотерапии.

По ее словам, процедура проводилась в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

Первую химию я прошла вчера. Это был крайний срок, я специально просила отложить до крайнего приемлемого срока, чтобы успеть в нормальном состоянии провести юбилей РТ с участием Верховного. К тому же должно было всяко пройти время, чтобы зажила отрезанная грудь», — заявила она.

Симоньян сообщила, что ей нужно будет пройти еще неизвестное количество химиотерапий, а затем начать лучевую терапию. Журналистка подчеркнула, что ее лечение не может стоить 8 млн рублей, потому что оно оказывается бесплатно по ОМС.

22 сентября Симоньян в своем Telegram-канале написала, что проходит лечение от рака. Она подчеркнула, что в скором времени начнет появляться на публике в париках, и в шутку предложила подписчикам вместе выбирать, какой ей больше всего подходит.

Впервые о том, что у нее выявили «серьезное, пугающее» заболевание, Симоньян рассказала в начале сентября в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Тогда она не стала раскрывать диагноз, но поделилась, что 8 сентября ей предстоит операция. 9 сентября главный редактор RT заявила, что ей сделали операцию и что она уже «вышла из наркоза».

Ранее сотрудники СК РФ завершили расследование дела о подготовке покушения на Симоньян.