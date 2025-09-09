На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Симоньян сделали операцию

Симоньян сообщила, что вышла из наркоза после операции
Владимир Трефилов/РИА Новости

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что ей сделали операцию.

По словам медиаменеджера, пару часов назад она «вышла из наркоза и уже даже грызет шоколадку».

Также журналистка выразила благодарность «всем, кто переживал и молился» за нее.

«Я вас тоже очень люблю и ценю. Все дальнейшее — исключительно в руках Господа», — написала Симоньян.

Она добавила, что «будет уповать» на Бога.

7 сентября Симоньян сообщила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», что у нее выявили «серьезное, пугающее» заболевание. Она не назвала диагноз, но заявила, что 8 сентября ей предстоит операция.

Медиаменеджер также выразила слова поддержки всем, кто столкнулся с аналогичными трудностями.

Кроме того, она напомнила, что ее муж, Тигран Кеосаян, уже девятый месяц находится в коме в больнице.

Ранее Симоньян рассказала о состоянии супруга.

