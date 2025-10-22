Россиянам напомнили об угрозе остаться без работы из-за частых перекуров

В России компании имеют право наказать сотрудника за частые перекуры во время рабочей смены. Это нарушение находится на стыке ТК РФ и внутренних трудовых договоров организации. Наказание может подразумевать выговор, взыскание и даже увольнение, рассказала RT директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Отметим, что в рабочем пространстве всегда формируется культура взаимодействия между людьми, и нарушение негласных правил может снизить эффективность труда. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на исследование, к самым чувствительным для коллег нежелательным поступкам относятся такие, как игнорирование личного пространства, чрезмерное обсуждение личных тем, а также частые отлучки на пятиминутный перекур.

Специалист подчеркнула, что сотрудники обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Регулярные продолжительные перекуры за рамками перерывов для отдыха или обеда могут расцениваться как нарушение этих норм. За это могут привлечь к взысканию дисциплинарной ответственности по строго установленному порядку. Первый шаг – это установление факта нарушения, пояснила Ганькина.

«Для этого необходимо документально зафиксировать отсутствие сотрудника на рабочем месте без уважительной причины, — отметила она. — Далее работодатель обязан затребовать у сотрудника письменное объяснение. Только после рассмотрения всех обстоятельств может быть вынесено решение о наказании».

Обычно применяется один из трех видов наказания – взыскание, выговор или увольнение, но санкция должна соответствовать тяжести проступка, пояснила эксперт Роскачества. Увольнение она назвала крайней мерой, которую применяют, если работник уже получал дисциплинарное взыскание. Так, например, уволить сотрудника за однократное нарушение нельзя – это уже незаконно, подчеркнула Ганькина.

«Суды и государственные инспекции труда всегда тщательно проверяют обоснованность такого жёсткого решения, и малейшее процессуальное нарушение со стороны работодателя позволит восстановить сотрудника на работе», — заключила специалист.

Напомним, британские аналитики выяснили, что курящие сотрудники отдыхают более чем на 10 дней дольше своих некурящих коллег из-за перекуров. Согласно результатам исследования, примерно две недели в году у курильщиков уходят на перекуры. В среднем за неделю курящий сотрудник не работает около двух часов, из-за того, что бегает на перекуры. В результате в году получается около 92 часов с учетом праздников и выходных. При этом 69% респондентов никак не фиксируют потраченное на перекур время в рабочем графике. Также большая часть опрошенных считает, что некурящие коллеги не следят за курящими и не считают их время работы.

Ранее HR-эксперт ответил, могут ли сотрудника уволить за прогул из-за панической атаки.