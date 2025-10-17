HR-эксперт ответил, могут ли сотрудника уволить за прогул из-за панической атаки

Сотрудника не должны увольнять за прогул из-за панической атаки, если он докажет наличие психологических проблем и получит справку от врача. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян.

По его словам, работникам нужно писать объяснительную, если их нет на рабочем месте более четырех часов без уважительной причины. Он предупредил, что за три такие бумаги их могут уволить по статье.

«Если ты прогулял, потому что у тебя психологические проблемы, пошел к доктору, получил справку, что что-то с головой не так. И вообще без проблем. Принес бумажку и сдал. Правда, есть тут одно «но», руководитель может засомневаться и отправить вас по текущему новому закону на принудительное медосвидетельствование. И если все подтвердится, вопросов нет», — сказал Мурадян.

Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина до этого говорила, что по российскому Трудовому кодексу работники обязаны предупредить руководителя об увольнении не позднее, чем за две недели, однако в некоторых случаях у граждан есть право уйти с работы без двухнедельной отработки. По словам эксперта, законодательство предусматривает конкретные ситуации, когда сотрудник освобождается от отработки вне зависимости от согласия работодателя.

Ранее эксперт предупредил, что вранье в резюме приводит к увольнению и испорченной репутации.