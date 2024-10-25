В Британии выяснили, что курильщики отдыхают дольше из-за перекуров

Британские аналитики выяснили, что курящие сотрудники отдыхают более чем на 10 дней дольше своих некурящих коллег из-за перекуров. Об этом пишет издание Focus со ссылкой на результаты исследования группы YouGov.

Согласно результатам исследования, примерно две недели в году у курильщиков уходят на перекуры. В среднем за неделю курящий сотрудник не работает, но курит около двух часов. В результате в году получается около 92 часов с учетом праздников и выходных.

При этом 69% респондентов никак не фиксируют потраченное на перекур время в рабочем графике. Также большая часть опрошенных считает, что некурящие коллеги не следят за курящими и не считают их время работы.

До этого первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, депутат от КПРФ Алексей Куринный поддержал идею фракции «Новые люди» запретить продажу сигарет тем, кто родился после 31 декабря 2009 года. В беседе с «Газетой.Ru» заявил, что, помимо самого ограничения, нужен комплекс мер, чтобы люди отказывались от сигарет сознательно.

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