В России может возрасти контроль над частными детективами

Росгвардия намерена значительно усилить контроль за деятельностью частных детективов. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Ведомство опубликовало проект правительственного постановления, в соответствии с которым будут проводиться как плановые, так и внеплановые проверки частных детективов, контроль соблюдения законодательства, наличия договоров с заказчиками и методов ведения деятельности.

Плановые проверки Росгвардия намерена проводить не чаще одного раза в три года. Аудиту будут подлежать договоры на оказание услуг с каждым заказчиком, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, сведения о судимости, результаты медицинских освидетельствований и другие необходимые для легальной деятельности частного детектива документы.

Внеплановые проверки могут производиться или по жалобам граждан и органов власти, или на основании ранее выданных предписаний об устранении нарушений. При этом анонимные жалобы рассматриваться не будут.

По мнению экспертов, усиление полномочий Росгвардии над частными детективами может создать риски утечки информации и злоупотреблений со стороны сотрудников ведомства.

