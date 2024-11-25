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Россиянам объяснили, как легально хранить оружие

Специалист Ганькин: для легального хранения оружия нужно получить лицензию

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Depositphotos

Россияне смогут легально хранить стрелковое оружие, если получат лицензию на право владения им. Об этом рассказал член правления Всероссийской общественной организации ветеранов органов внутренних дел, подполковник Алексей Ганькин, передает Pravda.Ru.

По его словам, перед получением лицензии придется пройти специальную подготовку.

«Сейчас серьезно ужесточен контроль за приобретением. Проверки, подготовка, переподготовка и требования, поэтому здесь все сложно», — отметил Ганькин.

Эксперт добавил, что человек не может использовать оружие, если срок действия полученной лицензии истек.

Представитель Росгвардии по Московской области Антон Фокин до этого говорил, что лицензию на оружие в России могут получить граждане, которые достигли 21 года. По его словам, получивший лицензию россиянин должен будет обратиться в территориальный орган Росгвардии по месту регистрации, когда купит оружие. Там ему выдадут разрешение, уточнил эксперт. Спустя пять лет нужно будет продлить его — для этого нужно заново собирать документы и проходить медкомиссию.

Ранее в Госдуме предложили ограничить выдачу лицензий на оружие.

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