Суд в Екатеринбурге арестовал таксиста, стрелявшего в агрессивного пассажира

В Екатеринбурге таксиста заключили под стражу после инцидента со стрельбой, сообщили в прокуратуре Свердловской области.



Сегодня, 21 октября, Орджоникидзевский районный суд арестовал мужчину 1979 года рождения, работающего водителем такси. Он пробудет за решеткой два месяца, до 18 декабря включительно. В отношении таксиста было возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. По версии следствия, находясь у дома по улице 22-го Партсъезда вечером 18 октября, он не менее четырех раз выстрелил в клиента, которого отказался везти.

Очевидцы рассказали, что зачинщиком ссоры был пострадавший, который в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Затем в потасовку вмешались родственники мужчины, и водитель открыл стрельбу. Сын пострадавшего тоже оказался на месте происшествия и видел, как его отца ранили в грудь. В результате мужчина получил телесные повреждения, которые были расценены как повлекшие тяжкий вред здоровью.

