В Иваново таксист отгрыз пассажирке ногти, потому что девушка оставила плохой отзыв на поездку. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Водитель отказался вести девушку до указанного адреса, она поставила ему одну звезду и написала плохой отзыв. Взбешенный таксист попытался отнять у девушки телефон», — говорится в сообщении.

По информации канала, в момент конфликта водитель выгрыз пассажирке два ногтя. Очевидцы произошедшего задержали мужчину до приезда правоохранителей. На опубликованных в сети кадрах видно, что девушка получили травмы.

