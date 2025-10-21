Жителя российского региона осудили на 15 лет за госизмену

Тюменский областной суд признал 43-летнего местного жителя виновным в сборе информации о воинской части и передаче их представителю министерства обороны Украины и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 15 лет со штрафом 100 тыс. руб. с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год», — проинформировали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По данным пресс-службы, суд установил, что фигурант с января по февраль 2024 года собрал и передал представителю украинского Минобороны сведения о воинской части, находящейся на территории Тюмени. За это мужчина получил денежное вознаграждение в биткойнах (эквивалентно примерно 100 долларам).

Тем временем стало известно, что в первые шесть месяцев текущего года в России были осуждены за государственную измену 105 граждан страны, а за шпионаж были вынесены приговоры 11 иностранцам.

Ранее 77-летнего российского ученого осудили за госизмену.