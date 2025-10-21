Сразу два мессенджера перестали работать на юге России

Мессенджеры Telegram и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) перестали работать на юге России. Об этом свидетельствуют данные сайта «Сбой.рф».

Чаще всего жалобы поступали из Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей.

Как сообщает РИА Новости, в Ростове-на-Дону даже подключение VPN не помогает восстановить работу Telegram и WhatsApp.

Накануне покупатели сети магазинов «Золотое яблоко» массово сообщили о проблемах с доставкой и управлением онлайн-заказами. Как рассказывали пользователи, из-за технического сбоя клиенты не видят актуальный статус своих покупок за 20 октября и не могут самостоятельно отменить заказы. Частью отправок, как утверждают пользователи, распорядилась сама компания — некоторые позиции в заказах были сняты. Жалобы поступили из Екатеринбурга, Самары, Санкт-Петербурга и Москвы.

Ранее МВД предупредило о новой схеме кражи аккаунтов в мессенджерах