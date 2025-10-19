На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МВД предупредило о новой схеме кражи аккаунтов в мессенджерах

МВД: мошенники воруют аккаунты через фейковые объявления с QR-кодами
true
true
true
close
Tatiana Diuvbanova/Shutterstock/FOTODOM

В МВД предупредили о новой схеме, в которой злоумышленники похищают аккаунты в мессенджерах с помощью поддельных объявлений и листовок со ссылками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

Размещаемый на объявлениях QR-код ведет на фишинговый ресурс, стилизованный под официальный сайт Telegram. Пользователю предлагается подтвердить номер телефона якобы для защиты чата от посторонних, после чего введенный код переходит к мошенникам и дает им доступ к учетной записи.

В ведомстве отметили, что после захвата мессенджера злоумышленники просматривают переписки и сохраненные сообщения в поисках паролей от банковских сервисов и соцсетей, а также личных фото или снимков документов. Полученная информация впоследствии используется в преступных целях.

Также в МВД рассказали, как мошенники крадут данные для авторизации на сайте «Госуслуг» через фальшивые объявления в интернете. С помощью объявлений россиян отправляют на фишинговые сайты, где им предлагают ввести данные от личного кабинета на «Госуслугах» для получения компенсаций, субсидий, выплат, льгот и т.д.

Ранее россиянин совершил 73 банковские операции и отдал мошенникам десятки миллионов рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами