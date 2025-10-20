Покупатели «Золотого яблока» пожаловались на сбои с доставкой

Покупатели сети магазинов «Золотое яблоко» массово сообщили о проблемах с доставкой и управлением онлайн-заказами 20 октября. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным подписчиков канала, из-за технического сбоя клиенты не видят актуальный статус своих покупок за 20 октября и не могут самостоятельно отменить заказы. Часть отправок, как утверждаю отправок, как утверждают пользователи, распорядилась сама компания — некоторые позиции в заказах были сняты. Жалобы поступили из Екатеринбурга, Самары, Санкт-Петербурга и Москвы.

Служба поддержки, включая чат-ботов в WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией)* (компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms Inc.* признана экстремистской организацией в России), и Telegram, по словам покупателей, не отвечает, горячая линия также недоступна. В комментариях под последней публикацией в Telegram люди описывали неполадки, но реакции, по их словам, не последовало. При этом в ленте бренда появился анонс нового розыгрыша — вместо разъяснений по ситуации, посетовали пользователи.

Часть клиентов ждала курьеров в офисе и теперь не понимает, будет ли доставка вечером и когда им ждать связи от сервиса.

