На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

При крушении поезда в Эфиопии погибли 14 человек

Addis Standard: 14 человек погибли, 29 пострадали при крушении поезда в Эфиопии
true
true
true
close
Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Четырнадцать человек погибли и 29 пострадали в результате крушения поезда на востоке Эфиопии. Об этом сообщило издание Addis Standard.

«По данным местных властей, четырнадцать человек погибли и 29 получили легкие и тяжелые травмы в результате крушения поезда на линии Дыре-Дауа - Девеле», — говорится в сообщении.

Причины аварии на данный момент неизвестны.

В начале месяца Пассажирский поезд Казань — Санкт-Петербург столкнулся с «КАМАЗом» на переезде в Зеленодольском районе Татарстана. Инцидент произошел вблизи станции Свияжск.

ДТП произошло 7 октября 2025 года на 753-м км Горьковской железной дороги. Автомобиль и локомотив в результате происшествия получили технические повреждения. В серьезной аварии все остались живы. Была произведена замена локомотива, пассажирский поезд продолжил движение по маршруту. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

Ранее в Британии произошло крушение самолета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами