При крушении поезда в Эфиопии погибли 14 человек

Addis Standard: 14 человек погибли, 29 пострадали при крушении поезда в Эфиопии

Четырнадцать человек погибли и 29 пострадали в результате крушения поезда на востоке Эфиопии. Об этом сообщило издание Addis Standard.

«По данным местных властей, четырнадцать человек погибли и 29 получили легкие и тяжелые травмы в результате крушения поезда на линии Дыре-Дауа - Девеле», — говорится в сообщении.

Причины аварии на данный момент неизвестны.

В начале месяца Пассажирский поезд Казань — Санкт-Петербург столкнулся с «КАМАЗом» на переезде в Зеленодольском районе Татарстана. Инцидент произошел вблизи станции Свияжск.

ДТП произошло 7 октября 2025 года на 753-м км Горьковской железной дороги. Автомобиль и локомотив в результате происшествия получили технические повреждения. В серьезной аварии все остались живы. Была произведена замена локомотива, пассажирский поезд продолжил движение по маршруту. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

