В Татарстане поезд снес большегруз с человеком в салоне, и это попало на видео

В Татарстане на видео попало, как пассажирский поезд снес большегруз

В Татарстане пассажирский поезд снес большегруз на путях. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Пассажирский поезд Казань — Санкт-Петербург столкнулся с «КАМАЗом» на переезде в Зеленодольском районе Татарстана. Инцидент произошел вблизи станции Свияжск. <…> Водителю грузовика оказали медпомощь. Локомотив пришлось заменить — после этого пассажиры продолжили свой путь», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как большегруз выезжает на железнодорожные пути, в этот момент его сбивает проезжающий поезд, который едет на большой скорости и не успевает затормозить.

ДТП произошло 7 октября 2025 года на 753-м км Горьковской железной дороги. Автомобиль и локомотив в результате происшествия получили технические повреждения. В серьезной аварии все остались живы. Была произведена замена локомотива, пассажирский поезд продолжил движение по маршруту. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

