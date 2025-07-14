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В Британии произошло крушение самолета

NL Times: голландский самолет разбился в аэропорту Саутенд в Великобритании
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Ryan Fletcher/Shutterstock/FOTODOM

Небольшой голландский самолет потерпел крушение в Великобритании. Об этом пишет NL Times.

По данным издания, во второй половине дня 13 июля воздушное судно вылетело из лондонского аэропорта Саутенд, но вскоре рухнуло на землю и взорвалось. При этом самолет направлялся в аэропорт Лелистад в Нидерландах.

Сотрудники экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи провели на месте происшествия несколько часов. Однако до сих пор неизвестно, кто находился на борту и были ли выжившие.

«Воздушное судно принадлежало компании Zeusch Aviation, которая специализируется на медицинской эвакуации и перевозке органов. Компания также выполняет частные рейсы», — говорится в статье.

На фоне произошедшего аэропорт Саутенд приостановил работу до дальнейшего уведомления. Пресс-служба воздушной гавани пообещала сделать все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить прием и отправку самолетов.

8 июля сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело после вынужденной посадки Ан-2 в лесу в Республике Саха (Якутии). Воздушное судно, следовавшее по маршруту Жиганск — Оленек, село в лесном массиве в 300 км от поселка Жиганск в связи с техническими неисправностями. На борту были два члена экипажа и один пассажир, никто не пострадал.

Ранее самолет упал возле жилого дома в республике Татарстан.

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