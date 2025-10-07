Пассажирский поезд врезался в грузовик в Татарстане

В Татарстане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на ж/д переезде

В Татарстане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на ж/д переезде. Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР в своем Telegram-канале.

«Днем 7 октября 2025 года на 753-м км Горьковской железной дороги вблизи станции Свияжск на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда и грузового автомобиля «КамАЗ». Автомобиль и локомотив в результате происшествия получили технические повреждения», — говорится в публикации.

В серьезном ДТП все остались живы. По данным прокуратуры, водителю грузовика оказали медицинскую помощь. Также была произведена замена локомотива, пассажирский поезд продолжил движение по маршруту.

Правоохранители проводят проверку.

До этого в Москве в автомобиль скорой помощи врезался автобус. На размещенных кадрах видно, что рядом с опрокинувшейся каретой скорой помощи стоит толпа людей.

Ранее продажи грузовиков в РФ упали наполовину.