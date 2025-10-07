На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пассажирский поезд врезался в грузовик в Татарстане

В Татарстане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на ж/д переезде
true
true
true
close
Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на ж/д переезде. Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР в своем Telegram-канале.

«Днем 7 октября 2025 года на 753-м км Горьковской железной дороги вблизи станции Свияжск на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда и грузового автомобиля «КамАЗ». Автомобиль и локомотив в результате происшествия получили технические повреждения», — говорится в публикации.

В серьезном ДТП все остались живы. По данным прокуратуры, водителю грузовика оказали медицинскую помощь. Также была произведена замена локомотива, пассажирский поезд продолжил движение по маршруту.

Правоохранители проводят проверку.

До этого в Москве в автомобиль скорой помощи врезался автобус. На размещенных кадрах видно, что рядом с опрокинувшейся каретой скорой помощи стоит толпа людей.

Ранее продажи грузовиков в РФ упали наполовину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами