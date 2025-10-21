На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новой Каховке местный житель погиб в результате атаки ВСУ

Оганесов: в Новой Каховке местные жители пострадали из-за атаки ВСУ
true
true
true
close
Sofiia Gatilova/Reuters

И. о. главы городского округа Владимир Оганесов рассказал в своем Telegram-канале, что в Новой Каховке Херсонской области местный житель погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В результате прилета поврежден легковой автомобиль. К сожалению, есть жертва — один человек погиб на месте, еще один с множественными осколочными ранениями», — поделился Оганесов.

По его словам, мужчина получил тяжелые ранения — повреждены оба коленных сустава, кисти рук, тыльная часть левой стопы.

Чиновник подчеркнул, что такие атаки ВСУ являются целенаправленной тактикой Украины — это не «ошибки» и не «военные преступления», а тактика, рассчитанная на террор мирного населения.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщал, что ВСУ стали жестче себя вести с мирным населением.

21 октября Богомаз заявил, что ВСУ атаковали город Клинцы, в результате чего пострадал подросток 2010 года рождения. Бригада скорой помощи оказала мальчику всю необходимую медицинскую помощь на месте.

Ранее украинский беспилотник повредил детский сад в Воронежской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами