В Новой Каховке местный житель погиб в результате атаки ВСУ

И. о. главы городского округа Владимир Оганесов рассказал в своем Telegram-канале, что в Новой Каховке Херсонской области местный житель погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В результате прилета поврежден легковой автомобиль. К сожалению, есть жертва — один человек погиб на месте, еще один с множественными осколочными ранениями», — поделился Оганесов.

По его словам, мужчина получил тяжелые ранения — повреждены оба коленных сустава, кисти рук, тыльная часть левой стопы.

Чиновник подчеркнул, что такие атаки ВСУ являются целенаправленной тактикой Украины — это не «ошибки» и не «военные преступления», а тактика, рассчитанная на террор мирного населения.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщал, что ВСУ стали жестче себя вести с мирным населением.

21 октября Богомаз заявил, что ВСУ атаковали город Клинцы, в результате чего пострадал подросток 2010 года рождения. Бригада скорой помощи оказала мальчику всю необходимую медицинскую помощь на месте.

Ранее украинский беспилотник повредил детский сад в Воронежской области.