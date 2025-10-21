В российском регионе школьники осквернили мемориал за донат в 500 рублей

В Татарстане подростки осквернили мемориал за донат в 500 рублей, идет следствие

В республике Татарстан завели уголовное дело по факту осквернения символа воинской славы России подростками в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлено сообщение, согласно которому в городе Набережные Челны подростки осквернили символ воинской славы России. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении ведомства.

Силовики устанавливают все обстоятельства.

В своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выложила ролик с противоправными действиями школьников.

«Некие треш-стримеры в ходе трансляции за донат в 500 рублей стошнили на георгиевские ленты на арках прямо перед зданием администрации города», — говорится в посте.

В июне текущего года женщина из Улан-Удэ в нетрезвом виде «оседлала» памятник солдатам-красногвардейцам, освобождавшим Верхнеудинск в 1920 году, и стала фигуранткой уголовного дела о реабилитации нацизма. Как сообщали местные Telegram-каналы, после вечеринки нетрезвая компания остановилась возле памятника, и одна из девушек забралась на скульптуру и села верхом на шею фигуры.

