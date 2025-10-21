На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Верховный суд Татарстана вынес приговор главарю казанского ОПС «Кинопленка»

Бывшему лидеру ОПС «Кинопленка» дали 20 лет колонии
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Верховный суд Татарстана вынес приговор 63-летнему бывшему лидеру организованного преступного сообщества (ОПС) «Кинопленка» и банды «Бригада Ильфатея» Эльфату Сунгатуллину. Он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 900 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Суд установил, что Сунгатуллин вместе с сообщниками создал и руководил ОПС и бандой, а также причастен к покушению на убийство двух человек. Кроме того, ему были инкриминированы две кражи в особо крупном размере и незаконный оборот оружия.

Прокурор требовал для подсудимого более сурового наказания — 24 года лишения свободы. Сунгатуллин во время судебного процесса свою вину не признавал и утверждал, что в девяностые годы был обычным предпринимателем и не имел отношения к криминальным разборкам.

Как отмечается в сообщении, приговор был вынесен после длительного судебного процесса, в ходе которого рассматривались различные эпизоды. Сам Сунгатуллин находился в международном розыске с 2008 года и был задержан только в 2023 году в Ростове-на-Дону, где проживал под чужим именем.

Ранее в Нижневартовске накрыли ОПГ, присваивавшую выплаты участников СВО.

