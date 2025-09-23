В Нижневартовске накрыли ОПГ, присваивавшую выплаты участников СВО

В Нижневартовске накрыли преступную группу, которая присваивала себе выплаты участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Югры.

По версии следствия, в 2024 году жительница города и участники ОПГ подыскивали одиноких мужчин, проживавших в Нижневартовске, и убеждали их заключать контракты о прохождении военной службы. После этого обвиняемые оформляли фиктивные браки и доверенности на управление финансами, присваивая положенные военнослужащим выплаты.

Кроме того, во время расследования правоохранители выявили серию других мошеннических действий с 2022 по 2024 год. Обвиняемая подыскивала жителей с долгами по коммунальным платежам, предлагала помощь в продаже квартир и покупке жилья в другом регионе. В итоге потерпевших переселяли в квартиры значительно ниже рыночной стоимости, а разница в цене им не выплачивалась.

Преступления выявили сотрудники УМВД России по ХМАО-Югре. Все уголовные дела соединили в одно производство, и пока продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств, причастных лиц и потерпевших.

Общий ущерб составил около 30 млн рублей. Организатора схемы и четверых соучастников взяли под стражу.

Ранее участников СВО и их близких предупредили о новой мошеннической схеме.