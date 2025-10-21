Девушка пыталась сжечь таракана из самодельного огнемета и погубила соседку

Жительница Южной Кореи устроила пожар в многоквартирном доме, пытаясь уничтожить таракана, сообщает Би-би-си.

По данным южнокорейской полиции, девушка, которой около 20 лет, проживает в городе Осан провинции Кёнгидо. В понедельник, 20 октября, она увидела в квартире таракана и решила избавиться от него при помощи зажигалки и аэрозольного баллончика. Девушка уже пользовалась этим методом, но на этот раз у нее загорелись вещи.

Пламя быстро распространялось, захватывая жилую площадь, и соседям девушки пришлось эвакуироваться. Одна из жительниц дома не успела покинуть здание вовремя и попыталась выбраться через окно, но упала на землю и разбилась. В ближайшее время кореянке может быть предъявлено обвинение.

До этого россиянка зажгла свечу в доме и поплатилась. Инцидент произошел в городе Моздок. Как уточнили в ведомстве, женщина зажгла свечу, потом вышла в огород. Вернувшись в помещение, женщина обнаружила, что все комнаты в дыму. Она увидела, что начался пожар и попыталась потушить возгорание сама, но ничего не вышло. Она получила ожоги и отравление продуктами горения.

Ранее в Алтайском крае осудили женщину, которая потеряла двух детей на пожаре.