Россиянка зажгла свечу в доме и поплатилась

В Северной Осетии женщина зажгла свечу и спалила дом
true
true
true
close
МЧС России

В Северной Осетии женщина зажгла в доме свечу, оставила ее без присмотра и устроила пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в городе Моздок. Как уточнили в ведомстве, женщина зажгла свечу, потом вышла в огород. Вернувшись в помещение, женщина обнаружила, что все комнаты в дыму. Она увидела, что начался пожар и попыталась потушить возгорание сама, но ничего не вышло. Она получила ожоги и отравление продуктами горения.

Соседи потерпевшей вызвали пожарных.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание и предотвратили распространение огня на соседний дом», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что хозяйке дома потребовалась медицинская помощь, ее госпитализировали.

Ранее в Тверской области дети устроили пожар в доме, когда готовили еду.

