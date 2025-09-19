В Алтайском крае осудили женщину, которая потеряла двух детей на пожаре

В Алтайском крае суд вынес приговор матери, которая потеряла двоих дочерей на пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России региона.

Инцидент произошел вечером 25 декабря 2024 года. Жительница Панкрушихинского района перед сном затопила печь и легла спать вместе с детьми, не убедившись, что огонь прогорел.

Из-за этой ошибки возник пожар, в котором сгорела пятилетняя девочка, а ее трехлетняя сестра получила серьезные ожоги, была доставлена в больницу, но спасти ее не удалось.

Против их матери возбудили уголовное дело. Следствие установило, что женщина использовала печь с повреждениями в дымовом канале, а также разместила поблизости мебель из легковоспламеняющихся материалов. Суд признал ее виновной и назначил в качестве наказания — ограничение свободы на два года.

Ранее пенсионерку из Подмосковья, по вине которой сгорел внук, отправили на исправительные работы.