Эпидемиолог предупредил о тревожном росте ВИЧ-пациентов в России

В России растет количество инфицированных ВИЧ, ежегодно выявляется по 50-60 тыс. новых случаев, жертвами заболевания становятся по 30-35 тыс. человек в год, рассказал академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский. В беседе с 360.ru он объяснил эту тревожную статистику нехваткой мероприятий по профилактике.

«По данным Роспотребнадзора, в России сейчас около одного миллиона 250 тысяч живущих с ВИЧ-инфекцией. От них, конечно, происходит заражение, не говоря уже о недиагностированных случаях», — пояснил эпидемиолог.

По его словам, сегодня прилагается недостаточно усилий для профилактики распространения вируса, в том числе проводится слишком мало мероприятий, особенно в- в регионах, сельской местности. Хотя на обследование и лечение ВИЧ-пациентов предусматривают значительные бюджетные средства, на обучение тому, как не подхватить болезнь, закладывается слишком мало денег.

Покровский добавил, что главная мера профилактики заражения ВИЧ – это контроль за половой жизнью, так как чем меньше будет у человека половых контактов, тем ниже риск заражения. Он также призвал всегда использовать средства защиты и регулярно совместно с партнером обследоваться на ВИЧ-инфекцию.

Напомним, в сентябре Минздрав РФ сообщил, что лидером по заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди российских регионов в 2024 году стал Чукотский автономный округ. По информации ведомства, численность жителей Чукотки с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции составила 79,1 на 100 тыс. человек. На втором и третьем местах в соответствующем рейтинге оказались Иркутская и Самарская области. В первом регионе по итогам прошлого года было 75,7 заболевших на 100 тыс. человек, а во втором – 73,7 заболевших. В первую пятерку также вошли Алтайский край с показателем в 71,1 заболевших и Кемеровская область с 69 заболевшими на 100 тыс. населения.

Ранее стало известно, что ООН может закрыть программу по ВИЧ/СПИД из-за недостатка средств.