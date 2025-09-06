На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван регион РФ с самым высоким уровнем заболеваемости ВИЧ-инфекцией

Минздрав: Чукотка стала лидером по заболеваемости ВИЧ среди регионов РФ
Freepik.com

Лидером по заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди российских регионов в 2024 году стал Чукотский автономный округ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные министерства здравоохранения РФ.

По информации ведомства, численность жителей Чукотки с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции составила 79,1 на 100 тыс. человек.

На втором и третьем местах в соответствующем рейтинге оказались Иркутская и Самарская области. В первом регионе по итогам прошлого года было 75,7 заболевших на 100 тыс. человек, а во втором — 73,7 заболевших.

В первую пятерку также вошли Алтайский край с показателем в 71,1 заболевших и Кемеровская область с 69 заболевшими на 100 тыс. населения.

Самая низкая заболеваемость ВИЧ-инфекцией была зафиксирована в Чеченской Республике (4,9) и Республике Ингушетия (8,2). Москва заняла третье место с конца — в столице на 100 тыс. жителей приходится 11,3 заболевших.

23 августа руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране растет число случаев заражения новым вариантом коронавируса «стратус». Как сказала специалист, новый вариант коронавируса более заразен. При этом заболевание протекает в легкой форме, и не было выявлено ничего необыкновенного в плане клинического проявления болезни.

Ранее россиян предупредили о вспышке сразу двух опасных видов гриппа осенью.

