ООН может закрыть программу по ВИЧ/СПИД из-за недостатка средств

ООН планирует закрыть программу по ВИЧ/СПИД из-за недостатка финансирования
Владимир Астапкович/РИА Новости

Организация Объединенных Наций (ООН) планирует закрыть программу по ВИЧ/СПИД из-за недостатка финансирования. Это следует из отчета генерального секретаря организации Антониу Гутерреша.

«Мы планируем завершить деятельность ЮНЭЙДС к концу 2026 года. Это повлечет за собой интеграцию потенциала и опыта в соответствующие структуры системы развития ООН в 2027 году», — говорится в заявлении.

В мае основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о пожертвовании в размере €400 тысяч Фонду исследования СПИДа.

До этого в ООН спрогнозировали, что СПИД может перестать быть угрозой общественному здравоохранению к 2030 году. В организации напомнили, что в 2021 году страны взяли на себя обязательство обеспечить снижение числа ограничений на услуги по борьбе с ВИЧ. Планировалось, что к 2025 году подобные меры будут сохраняться в менее 10% государств. Однако в 2023 году 63 страны продолжали приравнивать однополые отношения к преступлению, отметили в ЮНЭЙДС.

Ранее в России оценили, как скоро ВИЧ-инфекция станет излечимой.

