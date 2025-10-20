На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, что делать, оказавшись жертвой мошенников

IT-эксперт Андреев: жертвам мошенников необходимо зафиксировать все детали
Если человек подозревает, что оказался жертвой мошенников, ему важно действовать быстро и системно. Вместо того, чтобы паниковать, следует тщательно зафиксировать все детали. Такой совет в беседе с РИАМО дал руководитель направления поддержки пользователей Почты и Облака Mail Павел Андреев.

«Сохраните подозрительное письмо полностью в email, не открывая его, чтобы можно было отследить источник. Сделайте скриншоты всех уведомлений и переписок, запишите точное время их получения, адрес отправителя и любые подозрительные ссылки. Эти данные понадобятся для обращения в службу поддержки и, при необходимости, правоохранительные органы», — сказал Андреев.

Он также посоветовал сменить пароли на всех сервисах, связанных с адресом электронной почты, куда пришло вредоносное письмо, поскольку мошенники часто используют e-mail жертвы для получения доступа к социальным сетям, интернет-банку и другим сервисам.

До этого в МВД предупредили о новой схеме, в которой злоумышленники похищают аккаунты в мессенджерах с помощью поддельных объявлений и листовок со ссылками.

Размещаемый на объявлениях QR-код ведет на фишинговый ресурс, стилизованный под официальный сайт Telegram. Пользователю предлагается подтвердить номер телефона якобы для защиты чата от посторонних, после чего введенный код переходит к мошенникам и дает им доступ к учетной записи, объяснили в ведомстве.

Ранее россиян предупредили о краже данных «Госуслуг» через фальшивые объявления.

