Мошенники выманили у 80-летней россиянки 1,5 млн рублей, напугав уголовным делом

В Карелии 80-летняя местная жительница поверила в уголовное дело и отдала мошенникам свои сбережения. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось в начале октября, когда пожилая жительница города Костомукши ответила на телефонный звонок от неизвестных. Ей сообщили, что от ее имени якобы оформлена доверенность, и теперь кто-то пытается украсть ее деньги с банковских счетов, а сама пенсионерка стала подозреваемой по уголовному делу.

Для доказательства невиновности аферисты предложили ей сдать сбережения на проверку. В течение нескольких дней с женщиной общались разные люди, представлявшиеся сотрудниками банков, следователями и правоохранителями. Они убедили ее приобрести сенсорный телефон, установить специальные программы и через банкомат перевести все свои накопления на указанные счета.

Обман раскрылся, когда пенсионерка начала занимать деньги у знакомой, которая сообщила о происходящем сыну потерпевшей. Сумма ущерба составила почти 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

