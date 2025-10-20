На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенники выманили у 80-летней россиянки 1,5 млн рублей, напугав уголовным делом

В Карелии женщина отдала аферистам 1,5 млн рублей, испугавшись уголовного дела
Ilya Naymushin/Reuters

В Карелии 80-летняя местная жительница поверила в уголовное дело и отдала мошенникам свои сбережения. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось в начале октября, когда пожилая жительница города Костомукши ответила на телефонный звонок от неизвестных. Ей сообщили, что от ее имени якобы оформлена доверенность, и теперь кто-то пытается украсть ее деньги с банковских счетов, а сама пенсионерка стала подозреваемой по уголовному делу.

Для доказательства невиновности аферисты предложили ей сдать сбережения на проверку. В течение нескольких дней с женщиной общались разные люди, представлявшиеся сотрудниками банков, следователями и правоохранителями. Они убедили ее приобрести сенсорный телефон, установить специальные программы и через банкомат перевести все свои накопления на указанные счета.

Обман раскрылся, когда пенсионерка начала занимать деньги у знакомой, которая сообщила о происходящем сыну потерпевшей. Сумма ущерба составила почти 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее россиянам назвали действенные методы защиты от мошенников.

