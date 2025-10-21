Беспилотники упали на два дома в Ростове-на-Дону

Слюсарь: в Ростове-на-Дону беспилотники упали на два частных дома, ранен мужчина

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на два частных дома. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, местный житель получил осколочные ранения в результате случившегося.

«Прибывшая на место бригада скорой доставляет его в БСМП. На месте также оказана медицинская помощь несовершеннолетнему», — написал чиновник.

По информации главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина, из-за этого инцидента с БПЛА в Пролетарском районе пострадала кровля частного дома.

Также Слюсарь заявил, что в хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения украинского БПЛА была повреждена линия электропередачи. Из-за этого населенный пункт оказался обесточен. Туда направляются дежурные службы.

Незадолго до этого Слюсарь сообщил, что в высотном многоквартирном доме, расположенном на Западном шоссе в городе Батайске Ростовской области, была частично разрушена стена на верхних его этажах в результате атаки беспилотников ВСУ. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее украинский беспилотник повредил детский сад в Воронежской области.