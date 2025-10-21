В Батайске после атаки дронов пострадал жилой дом

В высотном многоквартирном доме, расположенном на Западном шоссе в городе Батайске Ростовской области, была частично разрушена стена на верхних его этажах в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал.

«Из дома выведены 20 человек, сейчас решается вопрос о возможности их временного размещения», — написал чиновник.

Также он заявил, что обломки БПЛА упали во двор других многоквартирных домов на улице Октябрьской. В зданиях повреждены стекла. При этом люди не пострадали.

Кроме того, дроны были ликвидированы в Миллеровском и Тарасовском районах. Там обошлось без последствий на земле.

Как рассказал губернатор, сейчас силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку ВСУ по всей Ростовской области.

Незадолго до этого в министерстве обороны России сообщили, что средства ПВО вечером в понедельник уничтожили 14 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России. По информации ведомства, дроны были ликвидированы в промежутке с 20:00 до 23:00 мск. Десять БПЛА были сбиты над Ростовской областью, три — над Воронежской, один — над Саратовской.

Ранее дроны ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде.