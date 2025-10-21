На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Батайске после атаки дронов пострадал жилой дом

В Батайске в многоквартирном доме частично разрушена стена из-за атаки БПЛА
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В высотном многоквартирном доме, расположенном на Западном шоссе в городе Батайске Ростовской области, была частично разрушена стена на верхних его этажах в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал.

«Из дома выведены 20 человек, сейчас решается вопрос о возможности их временного размещения», — написал чиновник.

Также он заявил, что обломки БПЛА упали во двор других многоквартирных домов на улице Октябрьской. В зданиях повреждены стекла. При этом люди не пострадали.

Кроме того, дроны были ликвидированы в Миллеровском и Тарасовском районах. Там обошлось без последствий на земле.

Как рассказал губернатор, сейчас силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку ВСУ по всей Ростовской области.

Незадолго до этого в министерстве обороны России сообщили, что средства ПВО вечером в понедельник уничтожили 14 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России. По информации ведомства, дроны были ликвидированы в промежутке с 20:00 до 23:00 мск. Десять БПЛА были сбиты над Ростовской областью, три — над Воронежской, один — над Саратовской.

Ранее дроны ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами