Слюсарь показал последствия атаки БПЛА на Ростовскую область

Ростовский губернатор Слюсарь показал разрушения после атаки БПЛА на Батайск
Telegram-канал «Юрий Слюсарь»

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город Батайск Ростовской области зафиксированы повреждения частного медицинского учреждения, торговых точек и личного автотранспорта. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«На улице Октябрьской саперы еще продолжают обследовать территорию. Помимо торговых павильонов и автомашин повреждения получило здание частного медцентра», — говорится в сообщении.

Глава региона лично прибыл в Батайск для координации действий и заслушал отчеты оперативных и спасательных служб. Он сообщил о завершении обследования жилого дома, в котором ранее было зафиксировано повреждение стены. Поскольку несущие конструкции не пострадали, жильцам было разрешено вернуться в свои квартиры.

Слюсарь дал указание руководителю регионального департамента по чрезвычайным ситуациям Павлу Нудгину обеспечить координацию работы спасательных служб. Кроме того, он призвал администрацию Батайска в кратчайшие сроки организовать работу муниципальной комиссии для оценки причиненного ущерба.

В ночь на 21 октября ВСУ атаковали гражданские объекты в Батайске Ростовской области с использованием БПЛА. Местные жители сообщают, что фрагменты одного из дронов упали в непосредственной близости от жилого дома, повредив при этом прилегающие торговые павильоны и автомобили, находившиеся на стоянке.

Ранее в Ульяновской области сообщили об атаке БПЛА на подстанцию.

Атаки БПЛА на Россию
