ВСУ атаковали город Батайск в Ростовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотников гражданскую инфраструктуру в городе Батайске Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители сообщают, что обломки беспилотника упали в непосредственной близости от жилого здания, повредив ближайшие торговые павильоны и припаркованные автомобили.

Горожане насчитали около десяти мощных взрывов, после чего в одном из районов города наблюдалось задымление.

По данным издания, за последний час над территорией Ростовской области были сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, уточняется информация о возможных пострадавших среди населения.

Вечером 20 октября беспилотники атаковали несколько районов Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что под удар попал, в частности, многоквартирный дом в городе Шебекино.

Ранее в Ульяновской области сообщили об атаке БПЛА на подстанцию.