В Ульяновской области сообщили об атаке на подстанцию в Вешкайме

Русских: предотвращена атака БПЛА на подстанцию в Вешкайме в Ульяновской области

Атака беспилотников на подстанцию в Вешкайме в Ульяновской области предотвращена, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

«Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме. На месте работают спецслужбы», — заявил он.

Губернатор объяснил, что в целях безопасности нельзя распространять в интернете фото и видео беспилотников, в том числе обломков, а также работу систем противовоздушной обороны.

Он добавил, что на данный момент режим воздушной опасности в регионе снят.

До этого в Минобороны России сообщили, что за ночь над территорией страны перехватили и уничтожили семь беспилотников ВСУ самолетного типа. В ведомстве отметили, что три аппарата были сбиты над территорией республики Крым, еще два — над Брянской областью. Кроме того, по одному дрону перехватили в Липецкой и Ульяновской областях.

Ранее украинский дрон атаковал трактор в белгородском поле.