Исполнявшая песни иноагентов предстанет перед судом по делам о дискредитации ВС России

Спевшей композиции иноагентов предстоит два суда по делам о дискредитации ВС РФ

Уличной певице Наоко (Диане Логиновой) из Санкт-Петербурга предстоят два суда по делу о дискредитации Вооруженных сил России за исполнение песен иностранных агентов. Об этом сообщила ТАСС глава объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

«В суды города из органов полиции к настоящему времени поступили два протокола на Логинову по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России)», — сказала она.

По словам Лебедевой, Ленинский районный суд 28 октября рассмотрит один из них. В этом материале речь идет об исполнении фигуранткой песни Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) (Елизаветы Гырдымовой) «Ты солдат» на Сенной площади вечером 26 сентября. Второй протокол — об исполнении композиции «Светлая полоса» Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (Ивана Алексеева) у дома 2 по улице Восстания вечером 11 октября.

«Данный протокол был зарегистрирован в Дзержинском районном суде, но перенаправлен в Куйбышевский районный суд в соответствии с территориальной подсудностью», — добавила Лебедева.

16 октября Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 13 суток 18-летнюю Логинову.

13 октября Наоко собрала толпу, исполняя песни, в том числе иноагентов. До этого она неоднократно нарушала закон о согласовании концертов уличных музыкантов с администрацией. Мать девушки заявила, что ее дочь является патриотом своей страны и не преследует политических целей.

Ранее стало известно, что с Noize MC начали взыскивать штраф за дискредитацию ВС РФ.