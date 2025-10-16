«Светлая будет полоса»: певицу, исполнявшую песни Noize MC и Монеточки, отправили под арест

В Петербурге суд арестовал на 13 суток 18-летнюю уличную певицу Диану Логинову, выступавшую под псевдонимом Наоко. Она исполняла песни Noize MC* (в том числе признанную экстремистской) и «Монеточки»** в центре города и собирала толпы поклонников. Мать девушки считает ее патриоткой.

Арест на 13 суток

В Санкт-Петербурге Дзержинский районный суд постановил арестовать на 13 суток уличную певицу Диану Логинову из группы «Стоптайм», выступающую под псевдонимом Наоко. Логинову признали виновной в правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка).

«11.10.2025 с 20 часов 30 минут по 22 часа 00 минут Логинова, находясь в общественном месте у вестибюля станции метрополитена «Восстания-2», организовала массовое одновременное пребывание граждан, являющееся публичным мероприятием, в количестве не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, а именно исполняла песню, не согласовав данное культурно-массовое мероприятие в установленном порядке с администрацией г. СПб. Таким образом, своим действиями Логинова привлекла внимание неопределенного круга лиц, создавая тем самым массовое скопление граждан », — сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Фонтанка» писала, что певица также обвинялась в публичной дискредитации российской армии (20.3.3 КоАП), но в решении суда эта статья не фигурирует.

На заседании Наоко рассказала, что действительно исполняла песню у вестибюля станции метрополитена «Восстания-2», но массовое одновременное пребывание граждан не организовывала. По словам певицы, место исполнения песни она выбрала спонтанно, так как оно ей понравилось.

Задержание Наоко в Петербурге

Полиция задержала Логинову накануне. Портал 78.ru писал, что Наоко вместе со своей группой исполняла песни иноагентов в центре Петербурга. В том числе на концертах прозвучала композиция Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) под названием «Кооператив «Лебединое озеро», которую в мае суд в Петербурге признал запрещенной к распространению. Видео с концерта распространились в СМИ и соцсетях.

Логинова анонсировала время и место выступлений в своем Telegram-канале «Стоптайм», на который подписаны более 20 тысяч пользователей. Концерты проводились у метро «Сенная площадь» и «Спасская», на Невском проспекте, Аничковом мосту и в других местах. Закон Петербурга требует от уличных музыкантов согласовывать свои концерты с властями города.

Концерта не будет

Утром 14 октября Telegram-канал группы «Стоптайм» сообщил, что из соображений безопасности в комментарии больше нельзя загружать медиаматериалы со стритов (уличных концертов).

«Также мы на время прекращаем сообщать местоположение стритов», — говорится в посте.

В следующем сообщении, опубликованном через час, группа предупредила, что концерта в этот день не будет. Но музыканты пообещали «совсем скоро вернуться».

В августе полиция уже задерживала участников «Стоптайма». Впервые участники группы оказались в отделении 28 августа. По их словам, тогда внимание правоохранительных органов они привлекли не из-за репертуара, а из-за нарушения тишины. Уже ночью 29 августа музыканты сообщили: «Нас отпустили, все оке».

Песни иноагентов ради публики

Диана Логинова является студенткой музыкального училища имени Римского-Корсакова. В сентябре она стала призером Российской студенческой весны ( программа поддержки и развития молодежного творчества, которая проводится с 1993 года), писала «Фонтанка».

Мать певицы Ирина заявила ИА «Регнум», что ее дочь исполняет песни иноагентов, потому что они нравятся ее публике.

«Здесь нет никакого подтекста, никакого злого умысла. Моя дочь никого ни к чему не призывает и ничего не пропагандирует », — сказала она.

По словам матери, она очень близко общается со своей дочерью и знает, что «у нее нет никакой политической позиции».

«Более того, она патриот нашей страны, она очень любит Россию и не собирается никуда уезжать!» — заявила женщина.

Мать заверила, что Диана пообещала больше не исполнять песни иностранных агентов.

О чем еще пела Наоко

В пабликах «Стоптайм» и «Наоко» есть видео с выступлениями Дианы начиная с августа 2025 года. Она исполняла песни Noize MC «Светлая полоса», «Yes Future», «Песня предателя», композиции Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) «Ты солдат», «Гори, гори, гори», «Это было в России», а также треки «Агаты Кристи».

Также «Стоптайм» сообщала о своем авторском проекте, направленном на «популяризацию стихотворений любимых нами поэтов, которые не боялись смотреть правде в глаза и стали культурным наследием».

В августе 2025 года группа устроила опрос о том, какую новую песню исполнить на концерте.

«Песню, которая займет первое место, мы добавляем в трек-лист и начинаем ее репетировать», — обещали музыканты в своем паблике. В списке были и песни популярных российских артистов, не включенных в список иноагентов. Но победила композиция Noize MC «Криокамеры».

Кроме того, в Telegram-канале коллектива появлялись репосты с выдержками из интервью Ивана Алексеева (признан в РФ иностранным агентом) (Noize MC), в котором он заявлял о своей поддержке уличных музыкантов из «Стоптайм».