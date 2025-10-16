На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

«Светлая будет полоса»: певицу, исполнявшую песни Noize MC и Монеточки, отправили под арест

Исполнявшую песни иноагентов петербургскую певицу Наоко арестовали на 13 суток
true
true
true
В Петербурге суд арестовал на 13 суток 18-летнюю уличную певицу Диану Логинову, выступавшую под псевдонимом Наоко. Она исполняла песни Noize MC* (в том числе признанную экстремистской) и «Монеточки»** в центре города и собирала толпы поклонников. Мать девушки считает ее патриоткой.

Арест на 13 суток Задержание Наоко в Петербурге Концерта не будет Песни иноагентов ради публики О чем еще пела Наоко

Арест на 13 суток

В Санкт-Петербурге Дзержинский районный суд постановил арестовать на 13 суток уличную певицу Диану Логинову из группы «Стоптайм», выступающую под псевдонимом Наоко. Логинову признали виновной в правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка).

«11.10.2025 с 20 часов 30 минут по 22 часа 00 минут Логинова, находясь в общественном месте у вестибюля станции метрополитена «Восстания-2», организовала массовое одновременное пребывание граждан, являющееся публичным мероприятием, в количестве не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, а именно исполняла песню, не согласовав данное культурно-массовое мероприятие в установленном порядке с администрацией г. СПб. Таким образом, своим действиями Логинова привлекла внимание неопределенного круга лиц, создавая тем самым массовое скопление граждан», — сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Фонтанка» писала, что певица также обвинялась в публичной дискредитации российской армии (20.3.3 КоАП), но в решении суда эта статья не фигурирует.

На заседании Наоко рассказала, что действительно исполняла песню у вестибюля станции метрополитена «Восстания-2», но массовое одновременное пребывание граждан не организовывала. По словам певицы, место исполнения песни она выбрала спонтанно, так как оно ей понравилось.

Задержание Наоко в Петербурге

Полиция задержала Логинову накануне. Портал 78.ru писал, что Наоко вместе со своей группой исполняла песни иноагентов в центре Петербурга. В том числе на концертах прозвучала композиция Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) под названием «Кооператив «Лебединое озеро», которую в мае суд в Петербурге признал запрещенной к распространению. Видео с концерта распространились в СМИ и соцсетях.

Логинова анонсировала время и место выступлений в своем Telegram-канале «Стоптайм», на который подписаны более 20 тысяч пользователей. Концерты проводились у метро «Сенная площадь» и «Спасская», на Невском проспекте, Аничковом мосту и в других местах. Закон Петербурга требует от уличных музыкантов согласовывать свои концерты с властями города.

Концерта не будет

Утром 14 октября Telegram-канал группы «Стоптайм» сообщил, что из соображений безопасности в комментарии больше нельзя загружать медиаматериалы со стритов (уличных концертов).

«Также мы на время прекращаем сообщать местоположение стритов», — говорится в посте.

В следующем сообщении, опубликованном через час, группа предупредила, что концерта в этот день не будет. Но музыканты пообещали «совсем скоро вернуться».

В августе полиция уже задерживала участников «Стоптайма». Впервые участники группы оказались в отделении 28 августа. По их словам, тогда внимание правоохранительных органов они привлекли не из-за репертуара, а из-за нарушения тишины. Уже ночью 29 августа музыканты сообщили: «Нас отпустили, все оке».

Песни иноагентов ради публики

Диана Логинова является студенткой музыкального училища имени Римского-Корсакова. В сентябре она стала призером Российской студенческой весны ( программа поддержки и развития молодежного творчества, которая проводится с 1993 года), писала «Фонтанка».

Мать певицы Ирина заявила ИА «Регнум», что ее дочь исполняет песни иноагентов, потому что они нравятся ее публике.

«Здесь нет никакого подтекста, никакого злого умысла. Моя дочь никого ни к чему не призывает и ничего не пропагандирует», — сказала она.

По словам матери, она очень близко общается со своей дочерью и знает, что «у нее нет никакой политической позиции».

«Более того, она патриот нашей страны, она очень любит Россию и не собирается никуда уезжать!» — заявила женщина.

Мать заверила, что Диана пообещала больше не исполнять песни иностранных агентов.

О чем еще пела Наоко

В пабликах «Стоптайм» и «Наоко» есть видео с выступлениями Дианы начиная с августа 2025 года. Она исполняла песни Noize MC «Светлая полоса», «Yes Future», «Песня предателя», композиции Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) «Ты солдат», «Гори, гори, гори», «Это было в России», а также треки «Агаты Кристи».

Также «Стоптайм» сообщала о своем авторском проекте, направленном на «популяризацию стихотворений любимых нами поэтов, которые не боялись смотреть правде в глаза и стали культурным наследием».

В августе 2025 года группа устроила опрос о том, какую новую песню исполнить на концерте.

«Песню, которая займет первое место, мы добавляем в трек-лист и начинаем ее репетировать», — обещали музыканты в своем паблике. В списке были и песни популярных российских артистов, не включенных в список иноагентов. Но победила композиция Noize MC «Криокамеры».

Кроме того, в Telegram-канале коллектива появлялись репосты с выдержками из интервью Ивана Алексеева (признан в РФ иностранным агентом) (Noize MC), в котором он заявлял о своей поддержке уличных музыкантов из «Стоптайм».

*  признан в РФ иностранным агентом
**  признана в РФ иностранным агентом
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами