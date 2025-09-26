На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
С Noize MC начали взыскивать штраф за дискредитацию ВС РФ

Судебные приставы начали взыскание штрафа в 50 тысяч рублей с рэпера Noize MC
Юзефович/YouTube

C рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Иван Алексеев) уже начали взыскивать штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. О действиях приставов пишет aif.ru со ссылкой на соответствующие материалы.

Согласно документам, Тверской районный суд Москвы выдал исполнительный документ 22 сентября, а 25 сентября было вынесено постановление об открытии судебными приставами в отношении музыканта исполнительного производства.

К ответственности за дискредитацию ВС РФ Алексеева привлекли за пост от 15 августа 2024 года, попавший в Telegram-канал Readovka. Там была обнаружена публикация пользователя под именем noizemc, который, по оценке следствия, выражает негативное отношение к использованию ВС РФ «в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

После начала спецоперации России на Украине Noize MC уехал из России, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов.

27 марта 2025 года СМИ сообщали, что на сервисе Яндекс.Музыка были заблокированы несколько треков из вышедшего в середине марта альбома Noize MC «Не все дома» по требованию Роскомнадзора. Речь шла о композициях «Не все дома», «Криокамеры», «Страна Дождей» и «Кооператив «Лебединое озеро».

Ранее продюсер объяснил нежелание ведущего «Модного приговора» возвращаться в Россию.

