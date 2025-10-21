На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Крамника обвинили в смерти американского шахматиста Народицкого

Гроссмейстера Крамника обвинили в смерти шахматиста Народицкого
true
true
true
close
Crocus Group

Российский гроссмейстер Владимир Крамник отреагировал на новость о кончине американского шахматиста и комментатора Даниэля Народицкого, напомнив о своих предостережениях относительно его состояния. Об этом он заявил в социальной сети X.

19 октября, после просмотра онлайн-трансляции Народицкого, Крамник выразил серьезную тревогу, предположив, что американец, возможно, прибегает к «нечто совсем большему, чем просто снотворному». Он обратился к окружению Народицкого с призывом оказать ему помощь. После сообщения о смерти шахматиста некоторые пользователи сети обвинили Крамника в психологическом давлении, которое, по их мнению, могло способствовать трагическому исходу.

«Это обошлось нам слишком дорого. Я кричал о серьезных и уже тревожных проблемах Дани, которые требовали немедленного вмешательства его близких, а его «друзья» лишь прятали это и заметали следы, вся эта система прогнила насквозь», – заявил Крамник.

Сообщение о смерти Народицкого появилось 20 октября. Родные шахматиста сообщили о его «внезапной смерти», подчеркнув его талант как игрока, комментатора и наставника, которым восхищались шахматисты и поклонники по всему миру.

Ранее спортсмен умер на Всемирных играх в Китае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами