Крамника обвинили в смерти американского шахматиста Народицкого

Российский гроссмейстер Владимир Крамник отреагировал на новость о кончине американского шахматиста и комментатора Даниэля Народицкого, напомнив о своих предостережениях относительно его состояния. Об этом он заявил в социальной сети X.

19 октября, после просмотра онлайн-трансляции Народицкого, Крамник выразил серьезную тревогу, предположив, что американец, возможно, прибегает к «нечто совсем большему, чем просто снотворному». Он обратился к окружению Народицкого с призывом оказать ему помощь. После сообщения о смерти шахматиста некоторые пользователи сети обвинили Крамника в психологическом давлении, которое, по их мнению, могло способствовать трагическому исходу.

«Это обошлось нам слишком дорого. Я кричал о серьезных и уже тревожных проблемах Дани, которые требовали немедленного вмешательства его близких, а его «друзья» лишь прятали это и заметали следы, вся эта система прогнила насквозь», – заявил Крамник.

Сообщение о смерти Народицкого появилось 20 октября. Родные шахматиста сообщили о его «внезапной смерти», подчеркнув его талант как игрока, комментатора и наставника, которым восхищались шахматисты и поклонники по всему миру.

Ранее спортсмен умер на Всемирных играх в Китае.