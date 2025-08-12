Итальянский спортсмен умер на Всемирных играх в Китае

Итальянец Дебертолис умер на соревнованиях по спортивному ориентированию в Китае

Дебертолис умер на соревнованиях по спортивному ориентированию, которые прошли в рамках Всемирных игр в Китае, сообщает «Би-би-си».

Спортсмен был найден без сознания во время соревнований 8 августа. Ему была оказана неотложная помощь, но 12 августа он скончался. Причина смерти спортсмена не уточняется.

XII Всемирные игры в Чэнду проходят с 7 по 17 августа. В программу включены 34 неолимпийских вида спорта.

4 августа 2025 года стало известно о том, что многократному чемпиону России по зимнему плаванию Андрею Пуляеву стало плохо на финише водной части триатлона IRONSTAR 113 NIZHNY NOVGOROD. Спасатели передали его бригаде скорой помощи, которой не удалось спасти его жизнь.

Отмечается, что спортсмен обладал необходимым опытом и подготовкой, ранее принимал участие в соревнованиях по триатлону.

Ранее в возрасте 63 лет умер чемпион мира по борьбе Владимир Попов.