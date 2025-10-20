Известный гроссмейстер ушел из жизни в 29 лет

Ушел из жизни гроссмейстер Народицкий в возрасте 29 лет

Американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

«Дэниэль был талантливым шахматистом, комментатором и педагогом, а также уважаемым членом шахматного сообщества, которым восхищались болельщики и игроки по всему миру», — сказано в официальном заявлении FIDE.

Причина смерти не уточняется. 9 ноября шахматисту исполнилось бы 30 лет.

Народицкий занимал 151-ю позицию в мировом рейтинге FIDE и 17-ю среди американских шахматистов, а также был чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет, участвовал в чемпионатах США, писал книги о шахматах. В своем последнем турнире в сентябре 2025 года он разделил 3-4 места на Charlotte Open, набрав 5,5 из 8 возможных очков.

В 2025 году Народицкий обыграл украинского гроссмейстера Василия Иванчука на чемпионате мира по блицу, вызвав эмоциональный срыв соперника. Иванчук проиграл партию из-за просрочки времени в выигранном эндшпиле, после чего не сдержал слез, повторив свою реакцию 1991 года после поражения Найджелу Шорту.

