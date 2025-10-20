Бывший замгубернатора Ростовской области признал вину по делу о хранении оружия

Экс-заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев, которого обвиняют в получении взятки и хранении оружия, признал вину в хранении пистолета. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не оспариваю вопрос по обвинению с оружием, которое я нашел. Я просто не успел его сдать, так как часто был в командировках», — сказал Кушнарев.

В конце сентября Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону продлил срок содержания под стражей бывшего замгубернатора на три месяца. Защита Кушнарева настаивала на избрании домашнего ареста или применении залога.

Виталий Кушнарев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. По версии следствия, бывший чиновник в октябре прошлого года потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории Ростовской области.

Ранее глава минтранса Челябинской области признался в растрате.