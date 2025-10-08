На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Минтранса Челябинской области признался в растрате

Министр транспорта Челябинской области Нечаев признал вину по делу о растрате
ФСБ РФ

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, которого обвиняют в растрате, признал вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Незадолго до этого собеседник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил об освобождении Нечаева из СИЗО. По его словам, суд избрал главе челябинского Минтранса меру пресечения в виде домашнего ареста.

В феврале Мещанский суд Москвы арестовал Нечаева, его предшественника Дмитрия Микулика, директора ООО «Технопарк» Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова по делу о хищении бюджетных средств. Заместителю гендиректора ООО «РСГрупп» Екатерине Краснихиной тогда избрали более мягкую меру в виде запрета определенных действий. Позднее фигурантами дела также стали начальник правового управления областного Минтранса Анна Курьянова и руководитель ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталья Чеснокова.

По данным следствия, в период с 2015 по 2019 год при выполнении госконтрактов с участием компаний АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» были похищены бюджетные средства. В результате сумма ущерба могла составить около 2,96 млрд рублей.

Нечаев возглавил министерство 8 ноября 2019 года. До этого он руководил управлением дорожного хозяйства ведомства и ранее занимал должность начальника отдела производственно-технического надзора в учреждении «Челябинскавтодор».

Ранее бывший депутат думы Курской области признался в растрате более 80 млн рублей.

