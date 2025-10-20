На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье прекратили поиски зацепера из Лобни

LizaAlert: волонтеры прекратили поиски 14-летнего зацепера из Подмосковья
true
true
true
close
Екатерина Лызлова/РИА Новости

Поиски 14-летнего зацепера из Лобни, который ушел из дома неделю назад и пропал, остановлены. Об этом в спасательном отряде LizaAlert рассказали MSK1.RU.

Искать подростка прекратили 19 октября вечером. Как отметил один из добровольцев, у них пока нет данных о том, что произошло с мальчиком. Отец ребенка Михаил С. также добавил, что не располагает информацией о причинах приостановки поисков.

В LizaAlert в свою очередь объяснили, что так бывает, когда человека обнаруживают без признаков жизни и нужно опознать тело, а также, когда находят живого и ждут, пока родные подтвердят его личность.

«Стоп по поиску ставится именно тогда, когда мы проверяем информацию. Это значит, что родные еще не подтвердили, что найденный человек — их родственник», — сказали в пресс-службе отряда.

17 октября в Московской области, на путях недалеко от станции «Некрасовская» до этого нашли кроссовки мальчика. Отец ребенка узнал обувь сына.

14-летний подросток из Лобни ушел из дома в ночь на 14 октября. По словам родителей, ранее подобного не случалось. Однако, некоторое время назад он завел знакомство с компанией ребят, увлекающихся катанием на электричках, так называемым «зацепингом».

Ранее в России предложили сажать детей-зацеперов в СИЗО.

