Волонтеры нашли кроссовки пропавшего зацепера из Лобни в Некрасовке

В Московской области, на путях недалеко от станции «Некрасовская», нашли кроссовки пропавшего 14-летнего зацепера. Отец ребенка узнал обувь сына, сообщает телеканал Москва 24 в Telegram-канале.

«Один лежал здесь, а один – вот тут», – рассказывают о находке двое мужчин в гражданской одежде. При этом один из них указывает на то, что обувь мальчика лежала на железнодорожных путях в разных местах между рельсами.

14-летний подросток из Лобни ушел из дома в ночь на 14 октября, и его местонахождение до сих пор остается неизвестным. По словам родителей, ранее подобного не случалось. Однако, некоторое время назад он завел знакомство с компанией ребят, увлекающихся катанием на электричках, так называемым «зацепингом».

По информации Следственного комитета Московской области, в настоящее время следователями и криминалистами проводится осмотр места пропажи, допросы, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подростка.

Ранее депутат предложил сажать детей-зацеперов в СИЗО.