Еще один фигурант дела о покушении на экс-офицера СБУ Прозорова признал вину

Второй фигурант дела о покушении на экс-подполковника СБУ Прозорова признал вину

Еще один участник дела о покушении на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова в России признал свою вину. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда.

Обвиняемый Владимир Головченко заявил, что осознает предъявленные претензии и раскаивается в содеянном. При этом другой фигурант — Иван Паскарь — продолжает отрицать участие в преступлении.

До этого признательные показания дал еще один участник дела — Ростислав Журавлев. Его материалы выделили в отдельное производство, после чего суд приговорил его к 16 годам лишения свободы.

12 апреля прошлого года в Москве на Прозорова было совершено покушение. Злоумышленники взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ. Он получил ранения ног и руки, но остался жив. Взрыв произошел в Западном Дегунино. Машина была припаркована около жилого дома на Коровинском шоссе. Прозорова, находившегося за рулем автомобиля, госпитализировали.

